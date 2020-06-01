Мурашко рассказал о показателе детской смертности в РФ

Фото: Агентство "Москва"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в настоящий момент в России наблюдается один из самых низких показателей детской смертности за всю историю, передает Агентство "Москва".
Об этом он рассказал в связи с празднованием 1 июня Международного дня защиты детей. Он отметил, что такая динамика установилась благодаря усилиям властей в области детского здравоохранения.
"Сегодня в Российской Федерации один из самых низких за всю историю показателей детской смертности. Это говорит о том, что то внимание и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром", – подчеркнул Мурашко.
Он напомнил о необходимости максимальной внимательности со стороны родителей по отношению к здоровью детей. Мурашко отметил, что нельзя забывать о профилактике, в которую входят профилактические осмотры, вакцинация, образовательные программы и поведение, нацеленное на сохранение здоровья детей.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Он отметил, что воспитание детей и укрепление семейных ценностей в России входят в состав ключевых общенациональных приоритетов.
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