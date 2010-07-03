Развод пеших и конных караулов Президентского полка. Прямой эфир

На Соборной площади Московского Кремля проходит церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка.

Церемониал проходит с учетом вековых воинских традиций и объединяет в себе самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра.