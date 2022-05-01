Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки госпитализировали 1 442 человека с коронавирусом. Это на 44% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 12 регионах, снижение – в 70, ситуация не изменилась в трех субъектах.

Число подтвержденных случаев коронавируса в стране возросло за сутки на 7 047, до 18 189 401.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 147 человек. Всего число летальных исходов в России возросло до 376 031.

Перебороли болезнь за сутки 8 733 человека. Всего число вылечившихся в стране возросло до 17 548 718.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 147 человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА Маргарита Королева сообщила, что исключение из рациона продуктов с содержанием глютена поможет быстрее выздороветь от коронавируса и других инфекционных заболеваний.

По словам Королевой, быстрее восстановиться поможет употребление достаточного количества белка. Для того чтобы сделать процесс выздоровления еще более быстрым и эффективным, врач советует сдать анализ на скрытую непереносимость, который позволит определить продукты, ослабляющие иммунную систему.