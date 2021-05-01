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Общество

11:35

Еще 1 929 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве выздоровели еще 1 929 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

"В столице выздоровели еще 1 929 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 993 348", – уточнили в Оперштабе.

За последние сутки в Москве выявили 3 208 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 164 пациентам.

Также за последние 24 часа подтвердились 59 летальных случаев по COVID-19.

В России за сутки выявили 9 270 новых случаев COVID-19. Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 4 814 558 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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