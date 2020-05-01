Свыше 3,7 млн тестов на коронавирус проведено в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 3,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 30 апреля 2020 года проведено 3 миллиона 723 тысячи 807 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что во всех пунктах пропуска через российскую границу специалисты Роспотребнадзора проводят усиленный контроль лиц, которые приезжают из неблагополучных регионов.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил устанавливать на улицах Москвы и регионов герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус.