Еще более 600 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавируса еще более 600 пациентов. С таким заявлением выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек", – сообщила она.

По словам Раковой, общее число поборовших COVID-19 составило 5 766.

Отмечается, что в каждом конкретном случае врачи назначают индивидуальное лечение, основываясь на симптомах и тяжести заболевания.

Также для подтверждения отсутствия инфицирования медики проводят специальные исследования. После выписки пациентам дают рекомендации, они продолжают находиться под медицинским наблюдением.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.

За минувшие сутки в России выявили 7 099 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство зараженных было зафиксировано в Москве – 3 093.