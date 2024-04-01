В России могут ввести профстандарт для нутрициологов

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В России могут ввести профстандарт и сертификацию нутрициологов, чтобы избежать случаев причинения вреда здоровью граждан. Об этом сообщает газета "Известия".

Данное предложение отправил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что в последние годы наблюдается повышенный интерес к нутрициологии, а также рост числа соответствующих специалистов – их количество может составлять от 150 до 500 тысяч человек.

"При этом лишь малая часть из них имеет медицинское или иное смежное высшее образование", – отметил Чернышов.

Он предлагает рассмотреть возможность разработки и внедрения программы сертификации специалистов в этой сфере, используя базу крупнейших вузов России с такими направлениями подготовки. Чернышов также просит правительство дать поручение для принятия профстандарта "Нутрициолог", чтобы минимизировать возможный ущерб, который здоровью человека могут нанести непрофессиональные нутрициологи.



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