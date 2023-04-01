За сутки в России зафиксировали 9 946 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшие сутки на территории России коронавирусом заболели 9 946 человек. Не смогли справиться с инфекцией 36 пациентов, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно информации, были госпитализированы 1 164 человека.

"Выздоровели за сутки 12 284 человека, или на 5,3% меньше в сравнении с 31 марта", – подчеркнул штаб.

Число госпитализаций возросло в 25 субъектах страны, снижение произошло в 50 регионах.

31 марта в России зафиксировали 11 065 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 308 пациентам, что на 23,7% меньше, чем 30 марта.

Ранее Джо Байден подписал закон, согласно которому глава национальной разведки обязан рассекретить часть данных об истоках происхождения коронавируса.

Говорилось, что президент США оставляет за собой право сохранить в тайне часть разведывательной информации, которая, по его мнению, будет способна навредить национальной безопасности.

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