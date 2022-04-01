ПФР досрочно перечислит ряд социальных пособий за март

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит гражданам некоторые мартовские соцвыплаты. Об этом сообщается на сайте учреждения.
"Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022 года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения: пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других", – говорится в сообщении.
В ПФР уточнили, что такое решение связано с тем, что обычно выплаты за прошедший месяц приходят получателям третьего числа текущего месяца, однако в апреле этот день выпадает на выходной. Таким образом, россияне, выбравшие способ доставки указанных пособий на банковские счета, получат их уже 1 апреля.
Накануне Владимир Путин подписал указ о предоставлении ежемесячной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке. Соответствующие пособия начнут выплачиваться уже с текущего апреля. Их размер в отдельных случаях может достигать 100% от прожиточного минимума на ребенка.
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