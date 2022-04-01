Психолог посоветовала 1 апреля шутить над собой или реальностью

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Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала, над чем лучше шутить в День смеха, 1 апреля.
"Шутите над собой или теми, кто сильнее, или над самой реальностью. Разнообразные мистификации – отличный выбор, если только они не пугают людей и не заставляют их принимать вредные для дальнейшей жизни решения", – рассказала Ошемкова Агентству "Москва".
Также психолог посоветовала представить себя на месте человека, которого планируется разыграть.
"Когда он узнает о розыгрыше, смеяться будет он сам или другие над ним? Всегда выбирайте розыгрыши первого типа", – подчеркнула Ошемкова.
Ранее доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев рассказал Москве 24, когда шутки могут быть неуместными.
По словам эксперта, в случае если объект розыгрыша находится в подавленном настроении, он может быть сильно расстроен шутками. Тревожно-мнительные люди могут столкнуться с более серьезными последствиями, вплоть до невротических реакций.
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