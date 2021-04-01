Москалькова предупредила о последствиях введения COVID-паспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что тема введения COVID-паспортов требует максимально серьезной проработки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения. Или в маркетинговых целях, либо приведет к злоупотреблениям властей", – отметила Москалькова.

По ее мнению, при отсутствии понятных целей введения таких паспортов они могут стать скрытой формой принуждения и даже породить неравенство между пациентами, в том числе по причине состояния здоровья.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не нарушать права человека при введении паспортов вакцинации. По его мнению, создание таких документов не должно ущемлять или нарушать человеческие права.

Глава МИД РФ также сообщил, что Россия анализирует опыт других стран в вопросе введения сертификатов вакцинации. В частности, рассматриваются подходы КНР и Евросоюза.