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Общество

18:32

Светлана Лобода заразилась коронавирусом

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

У Светланы Лободы подтвердился коронавирус. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат", – написала артистка.

Лобода также уточнила, что концерт в "Барвиха Luxury Village", запланированный на 3 апреля, состоится 16 апреля.

Ранее стало известно, что коронавирусом переболел глава Минспорта Олег Матыцин. Он рассказал, что ему предложили получить вакцину, однако теперь он имеет естественные антитела.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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