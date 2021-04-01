Светлана Лобода заразилась коронавирусом

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У Светланы Лободы подтвердился коронавирус. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
"Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат", – написала артистка.
Лобода также уточнила, что концерт в "Барвиха Luxury Village", запланированный на 3 апреля, состоится 16 апреля.
Ранее стало известно, что коронавирусом переболел глава Минспорта Олег Матыцин. Он рассказал, что ему предложили получить вакцину, однако теперь он имеет естественные антитела.