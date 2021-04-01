Еще 1 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечились еще 1 632 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 946 370", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в городе выявили 2 151 случай коронавирусной инфекции, госпитализировали 847 человек. За это время в столице скончался 51 пациент с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.

В России за минувшие 24 часа подтвердили 9 169 новых случаев коронавируса. В 1 216 (13,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.