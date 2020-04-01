Число заразившихся коронавирусом в мире превысит один миллион – ВОЗ

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В ближайшее время число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысит один миллион, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По словам главы организации, за последнюю неделю число смертей увеличилось больше чем вдвое и в ближайшие несколько дней достигнет отметки 50 тысяч человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, по всему миру заразилось более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч умерло.

В России общее число заболевших достигло 2 777 больных, скончались 24 человека, 190 выздоровели. За последние сутки число выявленных заболевших и скончавшихся меньше, чем накануне.

Как сообщил Владимир Путин, в стране на карантине находится свыше 3,317 миллиона человек, на самоизоляции – 292 740 человек.