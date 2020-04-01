"Почта России" будет работать в обычном режиме 2-3 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отделения "Почты России" 2 и 3 апреля будут работать в обычном режиме. О дальнейшем режиме работы будет сообщено дополнительно, сообщили в пресс-службе компании.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Для этого на пол нанесут разметку.

В почтовых отделениях ведется контроль за самочувствием персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб.

Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу. Клиентов просят воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с госорганами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Кроме того, в апреле "Почта России" доставит все пенсии и пособия на дом. В настоящий момент только порядка 8% горожан лично приходят за выплатами в отделения связи.