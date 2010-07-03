Чудо смеха: врачи напомнили о полезных свойствах смеха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Смех оказывает положительное влияние на организм человека и способствует повышению иммунитета. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он указал, что у больных диабетом после просмотра комедий понижается уровень сахара. Также ученые отмечают, что во время смеха усиливается физическая нагрузка на все отделы организма, после чего тело расслабляется и успокаивается.

"Таким образом, смех помогает нам избавиться от физического и эмоционального напряжения", – отметил Тяжельников.

Кроме того, смех способствует высвобождению эндорфинов – гормонов счастья. Это позволяет человеку избавиться от грусти и раздражения, а также снизить уровень гормонов стресса.

Тяжельников указал, что пациенты, которые находят в себе силы смеяться, легче переносят болезни. Кроме того, смех уменьшает частоту сердцебиения, расширяет артерии, активирует гамма-интерферон и увеличивает выработку иммуноглобулина.

"Нет однозначных доказательств того, что смех оказывает прямое лечебное действие, но то, что хорошее психоэмоциональное состояние способствует сохранению здоровья, – это бесспорно", – резюмировал Тяжельников.

Ранее медики предупредили, что весной происходит перестройка организма и гормонального фона, что оказывает влияние на работу иммунитета. Врачи посоветовали гражданам принимать адаптогены, которые позволяют справляться со стрессом, психоэмоциональными расстройствами и депрессивными состояниями.

