В даркнете выявлены объявления с "заказами" терактов против России – МВД РФ

17:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство внутренних дел РФ сообщило, что в даркнете выявлены объявления с "заказами" терактов против России. Об этом сообщает "МВД Медиа".
"В ходе мониторинга интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности", – рассказали в ведомстве.
В материалах, которые размещены в Сети, злоумышленники предлагали денежное вознаграждение за преступные действия в отношении российских властей, в том числе теракты.
В МВД напомнили, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность. Представители ведомства призвали россиян быть бдительными и не позволять вовлечь себя в совершение правонарушений.
В минувший четверг, 24 февраля, полиция задержала 600 участников несогласованной акции в центре Москвы. В отношении одной из задержанных, бросившей зажигательную смесь в правоохранителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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