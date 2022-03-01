В даркнете выявлены объявления с "заказами" терактов против России – МВД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство внутренних дел РФ сообщило, что в даркнете выявлены объявления с "заказами" терактов против России. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"В ходе мониторинга интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности", – рассказали в ведомстве.

В материалах, которые размещены в Сети, злоумышленники предлагали денежное вознаграждение за преступные действия в отношении российских властей, в том числе теракты.

В МВД напомнили, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность. Представители ведомства призвали россиян быть бдительными и не позволять вовлечь себя в совершение правонарушений.

В минувший четверг, 24 февраля, полиция задержала 600 участников несогласованной акции в центре Москвы. В отношении одной из задержанных, бросившей зажигательную смесь в правоохранителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.