Диетолог рассказала о безвредных для фигуры блинах

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что при соблюдении определенных правил в приготовлении блинов на Масленицу их можно сделать менее калорийными и вредными для фигуры.
В 2022 году масленичная неделя началась 28 февраля и продлится по 6 марта. Этот праздник, уходящий корнями в языческую традицию, ознаменует приход весны. Масленица предшествует Великому посту, который длится 48 дней, вплоть до Пасхи.
По словам Соломатиной, чтобы приготовить менее вредное для фигуры угощение, достаточно заменить в рецепте некоторые ингредиенты.
"Лучше делать блины не на молоке, особенно жирном, а на минеральной воде либо на сыворотке. Многие готовят их даже на томатном соке, но это, конечно, больше подходит для начинок с овощами, например с капустой, грибами или морковью. Такие блины самые полезные", – отметила диетолог.
Важную роль в качестве блинов играет мука, продолжает Соломатина. Тем, кто заботится о фигуре, лучше использовать цельнозерновую, считает она. Полезной альтернативой также является гречневая или овсяная мука, отметила врач.
Кроме того, по словам эксперта, не очень полезно есть свежеиспеченные горячие блины.
По мнению Соломатиной, лучше не сдабривать блины сгущенным молоком, вареньем, жирной сметаной и медом.
"Масленица – испытание для фигуры. Дело в том, что это все калорийная история и в сгущенном молоке, варенье очень много сахара. Лучше использовать греческий йогурт, а при желании подсластить можно добавить ягоды или фрукты. Большое количество сахара вредно для всех, даже для стройных", – пояснила она.
Тем, кто не страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, можно немного побаловать себя сладкими начинками, но лучше не увлекаться, заключила врач.
Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рекомендовала не злоупотреблять блинами с маслом. Если переесть этого угощения, то можно спровоцировать воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы, предупреждает эксперт. Более того, по словам гастроэнтеролога, если употреблять блины с большим количеством красной рыбы, то это может вызвать запоры.
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