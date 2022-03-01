Диетолог рассказала о безвредных для фигуры блинах

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что при соблюдении определенных правил в приготовлении блинов на Масленицу их можно сделать менее калорийными и вредными для фигуры.

В 2022 году масленичная неделя началась 28 февраля и продлится по 6 марта. Этот праздник, уходящий корнями в языческую традицию, ознаменует приход весны. Масленица предшествует Великому посту, который длится 48 дней, вплоть до Пасхи.

По словам Соломатиной, чтобы приготовить менее вредное для фигуры угощение, достаточно заменить в рецепте некоторые ингредиенты.

"Лучше делать блины не на молоке, особенно жирном, а на минеральной воде либо на сыворотке. Многие готовят их даже на томатном соке, но это, конечно, больше подходит для начинок с овощами, например с капустой, грибами или морковью. Такие блины самые полезные", – отметила диетолог.

Важную роль в качестве блинов играет мука, продолжает Соломатина. Тем, кто заботится о фигуре, лучше использовать цельнозерновую, считает она. Полезной альтернативой также является гречневая или овсяная мука, отметила врач.

Кроме того, по словам эксперта, не очень полезно есть свежеиспеченные горячие блины.





Елена Соломатина врач-диетолог Я понимаю, что все любят с пылу и с жару, но лучше блины охладить или даже потом подогреть. В этом случае крахмал в них становится резистентным и не так быстро повышает уровень глюкозы в крови. Тогда не требуется в таком большом количестве инсулина, а он, как известно, является "запасателем" жира.

По мнению Соломатиной, лучше не сдабривать блины сгущенным молоком, вареньем, жирной сметаной и медом.

"Масленица – испытание для фигуры. Дело в том, что это все калорийная история и в сгущенном молоке, варенье очень много сахара. Лучше использовать греческий йогурт, а при желании подсластить можно добавить ягоды или фрукты. Большое количество сахара вредно для всех, даже для стройных", – пояснила она.

Тем, кто не страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, можно немного побаловать себя сладкими начинками, но лучше не увлекаться, заключила врач.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рекомендовала не злоупотреблять блинами с маслом. Если переесть этого угощения, то можно спровоцировать воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы, предупреждает эксперт. Более того, по словам гастроэнтеролога, если употреблять блины с большим количеством красной рыбы, то это может вызвать запоры.