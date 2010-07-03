Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

В Роструде напомнили, что у россиян в этом году будет три выходных дня подряд из-за празднования 8 Марта.
"8 Марта приходится на пятницу, поэтому на предстоящей неделе россиян ждут трехдневные выходные. При этом продолжительность рабочего дня в четверг, 7 марта, сокращается на один час", – цитирует ТАСС заместителя главы Роструда Ивана Шкловца.
По словам представителя ведомства, следующими длинными выходными будут первые майские праздники с 5-дневным периодом отдыха (с 1 по 5 мая). Кроме того, дополнительный выходной день, образовавшийся из-за Дня защитника Отечества 23 февраля, перенесли на 10 мая. В итоге к майским праздникам добавился еще один выходной день – каникулы продлятся с 9 мая по воскресенье, 12 мая, включительно.
На День независимости России будем отдыхать только один день – непосредственно 12 июня (среда). А в ноябре День народного единства продлится три дня – с 2 по 4 ноября.
Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать дни новогодних каникул в любое время. Инициативу выдвинул зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, так можно избежать сложностей адаптации к рабочему графику после долгого отдыха.
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