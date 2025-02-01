Дождь со снегом ожидается в Москве 1 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Дождь со снегом и до 5 градусов ожидается в столичном регионе 1 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в течение дня будет облачная погода, а атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

"Температура воздуха в Москве составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области от 0 до 5 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что морозы вновь установятся в Москве в феврале и марте. В городе может похолодать до минус 15 градусов. По прогнозам синоптиков, в феврале в Москве прогнозируются снегопады, а март с точки зрения климата принято считать зимним месяцем.

