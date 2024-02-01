В Минобороны РФ заявили, что российские медики возвращают в строй 98% раненых бойцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вооруженные силы Украины возвращают в строй только 82% раненых военных. Это на 16% меньше, чем в России, сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Серговенцев.

Он уточнил, что российские военные врачи возвращает 98% раненых. Серговенцев также рассказал, что данные по ВСУ удалось получить при помощи российского разведуправления.

"Это заслуга всех нас вместе взятых", – заявил он.

Ранее российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Московскую область. В российском военном ведомстве до этого рассказали, что с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 195 военнослужащих РФ, которым грозила смертельная опасность в плену.

В министерстве подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Взамен были переданы 195 военнопленных ВСУ, добавили в ведомстве.

Более 190 российских военных вернулись в Россию из зоны СВО