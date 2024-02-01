Врач назвала провоцирующие воспаление продукты

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Сладкие и жирные продукты могут провоцировать воспалительные процессы в организме, предупредила гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Большое количество сладостей и подслащенных напитков нагружает организм лишними углеводами, что может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это ослабляет защитные силы организма и делает его более подверженным воспалениям", – объяснила она.

Также не следует употреблять в больших количествах различные масла и майонез, подчеркнула эксперт. В данном случае речь идет о вреде избытка омега-6 – жирных кислот, которые есть в кукурузном, подсолнечном и арахисовом масле, уточнила врач. Кроме того, она посоветовала с осторожностью относиться к рафинированным углеводам с высоким гликемическим индексом – это кондитерские изделия и макароны.

Вызывать воспаления также может красное и переработанное мясо, заметила Чижикова. Особенно вредны для организма трансжиры, которые есть в фастфуде, соусах и выпечке, добавила она.

Эксперт объяснила, что воспаление – это защитная реакция. Однако, как отметила врач, следует отличать острое и хроническое состояние. Первое, как правило, сопровождается болью, отеком и повышением температуры, а второе – является длительным процессом. Так, хронические воспаления могут возникать в результате различных инфекций, влияния токсинов, стресса или неправильного рациона.

Чижикова обратила внимание, что хронические недуги могут спровоцировать развитие более сложных заболеваний: онкология, астма, артрит, диабет или ожирение.

Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рекомендовала отказаться от кетчупа и майонеза людям с диагностированной инсулинорезистентностью. В таких случаях важно правильно питаться и выбирать натуральные продукты, не содержащие стимуляторов вкуса, подчеркнула она. А майонез и кетчуп как раз созданы для того, чтобы улучшать вкус блюд и разжигать аппетит, объяснила врач.



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