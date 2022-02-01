В Роструде напомнили о дополнительном выходном дне в феврале

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В Роструде напомнили, что в 2022 году россияне получат только один дополнительный выходной в феврале. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на среду и будет выходным днем", – уточнили в Роструде.

Также уточняется порядок работы россиян в марте. В честь Международного женского дня планируются выходные с 6 по 8 марта. При этом 5 марта будет рабочим днем, но с сокращением рабочего времени на час.

В январе специалисты сервиса "Работа.ру" представили результаты опроса, который показал наиболее важные для россиян факторы при трудоустройстве. Больше половины опрошенных заявили, что обращают внимание на стабильность компании.

