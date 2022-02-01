Нумерологи рассказали, чего ждать от даты 02.02.2022

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"Альянс двоек" – 02.02.2022 – принесет изменения и мощную энергетику в жизнь, рассказала телеканалу "360" нумеролог и мастер Таро Наталья Ункель.
Она пояснила, что дата в сумме дает число 10, что говорит о колесе Фортуны. Таким образом, 2 февраля может стать самым успешным днем для многих людей.
"Надо фокусироваться только на хорошем. Многие люди путаются: они мечтают о хорошем, а в голове сидит программа негатива? и им не хватает энергии для достижения цели", – пояснила Ункель.
При этом, по словам нумеролога, желающие пожениться в этот день в будущем будут скандалить из-за желания взять управление в свои руки. В связи с этим она посоветовала не выбирать эту дату для свадьбы, а лучше насладиться общими интересами, например сходить в театр или на концерт.
Нумеролог и мастер космоэнергетики Лариса Середина добавила, что дата 02.02.2022 содержит в себе бесконечность, движение вперед и достижение цели. Однако, по ее словам, если быть уверенным, что произойдет неприятность, то так и случится.
"Лучше, конечно, записать, что вы хотите, и увидеть, как вы это получили, почувствовать, что вы при этом ощущаете. Если появится дискомфорт, поменяйте что-то, это желание, может быть, просто не ваше", – отметила Середина.
Ранее астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, что наступивший 2022 год будет особенно удачным для представителей водных и огненных знаков зодиака. Специалист уточнила, что у этих людей будет шанс изменить свою жизнь к лучшему.
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