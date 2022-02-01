Врач рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует одышка

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Одышка в состоянии покоя и по ночам может сигнализировать о сердечной недостаточности, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист пояснил, что нормальная одышка появляется у людей, ведущих активный образ жизни. При этом он посоветовал обратить внимание на то, как быстро нормализуется дыхание после подъема по лестнице. По словам Мясникова, тревожным является восстановление больше 5 минут.
Эксперт добавил, что часто возникающая одышка также может говорить об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме. При этом нехватка воздуха, возникающая при панических атаках, не способна перерасти в серьезное заболевание, подчеркнул Мясников.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, что одышка развивается из-за гипоксии организма – нехватки воздуха. По его словам, помимо сложного вдоха, она сопровождается слабостью, потливостью, учащенным сердцебиением, кашлем, головокружением и обмороками.
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