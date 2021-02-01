ЦБ выпустит трехрублевую серебряную монету серии "Памятники архитектуры России"

Фото: cbr.ru
Банк России 2 февраля выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Памятники архитектуры России", сообщает пресс-служба Центробанка.
Речь идет о монете номиналом три рубля. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение монастыря. Вверху по окружности написано "Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь", а внизу по окружности – "Московская область".
Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма. Ее выпустят тиражом три тысячи штук.
Выпускаемые монеты считаются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему во все виды платежей без ограничений.
В конце прошлого года в России выпустили памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы. Монета номиналом 25 рублей называется "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников". Ее изготовили из недрагоценных металлов. Тираж составил пять миллионов экземпляров.
Уточняется, что на монете изображены два врача в защитных костюмах на фоне медицинского учреждения и кареты скорой помощи.
Монета под названием "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда" выпущена номиналом 10 рублей. Ее тираж составил один миллион экземпляров. На монете изображен транспортный работник на фоне различных видов транспорта.
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