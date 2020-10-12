В РФ выпустят посвященную медработникам монету номиналом 25 рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В России выпустят памятные монеты, посвященные медикам и работникам транспортной сферы, сообщает "Газета.ру".
Как уточнили в Центральном банке РФ, монета номиналом 25 рублей будет называться "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников". Ее изготовят из недрагоценных металлов. Тираж составит 5 миллионов экземпляров.
Уточняется, что на монете будут изображены два врача в защитных костюмах на фоне медицинского учреждения и кареты скорой помощи.
Фото: Банк России
Монета под названием "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда" будет номиналом 10 рублей. Ее тираж составит 1 миллион экземпляров. На монете будет изображен транспортный работник на фоне различных видов транспорта.
В оборот новые монеты планируют выпустить 12 октября.
Ранее в Британии выпустили новые монеты в честь Джеймса Бонда. На них изображен смокинг, намекающий на главного героя, и выгравирована надпись: "Взболтать, а не смешивать". Так Джеймс Бонд просил приготовить ему мартини со льдом. Выполнены памятные монеты из золота, серебра или сплава недрагоценных металлов.
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