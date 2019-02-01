Не служивших в армии предложили не пускать в исполнительную власть

Мужчинам, которые не служили в армии, стоит запретить работать в органах исполнительной власти. Такого мнения придерживается зампред думского комитета по обороне Александр Шерин, передает Агентство "Москва".
Парламентарий убежден, что те, кто не прошел срочную службу, лишены чувства долга перед страной и народом, а значит действуют только в своих интересах. При этом они, по словам Шерина, могут быть депутатами или законодателями.
"Если вы видите какого-то чиновника, который никакого чувства долга перед народом, перед своим отечеством не испытывает, я вам 100% даю – этот человек не служил в армии. Вы что от него хотите? У него будут совершенно другие интересы", – сказал зампред комитета Госдумы.
Депутат согласен с утверждением, что служба в армии – это путевка в жизнь. "Человек, который планирует строить свою карьеру в качестве государственного деятеля – ну как он может это делать, не пройдя срочную службу в армии", – заключил парламентарий.
В минувшее воскресенье Владимир Путин подписал указ, заменяющий военные кафедры на военные центры. Изменения вступили в силу 31 января.
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