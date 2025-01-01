В новогоднюю ночь в Москве родились 60 детей

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В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января родились 60 детей. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Как она уточнила, на свет появились 28 мальчиков и 32 девочки.

"Последним в 2024 году родился малыш в перинатальном центре ГКБ №31 им. Савельевой, ребенок, чей вес составил 4140 грамм, совсем чуть-чуть, всего 16 минут, не дотерпел до боя курантов. Первым в 2025 году, в 00:09, родился малыш весом 3380 грамм, роды приняли в роддоме №1 при ГКБ им. Иноземцева", – цитирует заммэра "Интерфакс".

В настоящее время малыши отдыхают со своими мамами. За их здоровьем следят специалисты.

Между тем Ракова заявила, что женщины должны грамотно оценивать свой репродуктивный потенциал. Вице-мэр рассказала, что в настоящее время медицина развивается быстрыми темпами и это создает иллюзию среди женщин, что можно немного подождать с материнством.

Согласно статистике, около 1,5 тысячи женщин в Москве первого ребенка родили после 40. Средний же возраст у женщин при рождении первого ребенка – 29 лет. Исходя из популяционного скрининга следует, что каждая десятая женщина будет испытывать определенные трудности в возникновении спонтанной беременности. Кроме того, только 53% женщин старше 35 лет на сегодняшний день имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности.

