Врач Чернышова посоветовала не вести пассивный образ жизни в праздники

01 января, 08:00Общество
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В праздники не стоит вести малоактивный образ жизни и сильно нарушать режим сна. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, люди совершают большую ошибку, когда забывают о физической активности в новогодние выходные.
Также специалист посоветовала спланировать досуг. Вариантов много – покататься на коньках, лыжах, санках, ледянках. Полезны и пешие прогулки. Кроме того, можно сходить в театр, музей, кино.
"Развлечения вне дома принесут больше воспоминаний. Будет польза для здоровья, а также меньше ущерба от обильных застолий и бездумного времяпрепровождения", – указала эксперт.
Также люди совершают большую ошибку, когда сильно смещают график сна в праздничные дни. По словам терапевта, чем больше он отличается от будней, тем труднее будет возвращаться к рабочему режиму. Поэтому ложиться и вставать поздно можно только в первые несколько праздничных дней, затем постепенно нужно нормализовать сон.
Ранее россиянам посоветовали не садиться за праздничный стол голодными, поскольку это может привести к перееданию. Большое количество съеденной пищи может привести к набору веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, во время застолья нужно обязательно пить воду. Она уменьшает интоксикацию и позволяет не допустить обезвоживания.