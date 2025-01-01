Врач Чернышова посоветовала не вести пассивный образ жизни в праздники

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В праздники не стоит вести малоактивный образ жизни и сильно нарушать режим сна. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, люди совершают большую ошибку, когда забывают о физической активности в новогодние выходные.



Надежда Чернышова врач-терапевт Пять салатов, два горячих, много десертов – так мы не питаемся в обычные дни. Обилие блюд в праздники сильно напрягает пищеварительную систему. Чтобы все переварить, желательно больше двигаться, тогда процессы произойдут быстрее.

Также специалист посоветовала спланировать досуг. Вариантов много – покататься на коньках, лыжах, санках, ледянках. Полезны и пешие прогулки. Кроме того, можно сходить в театр, музей, кино.

"Развлечения вне дома принесут больше воспоминаний. Будет польза для здоровья, а также меньше ущерба от обильных застолий и бездумного времяпрепровождения", – указала эксперт.

Также люди совершают большую ошибку, когда сильно смещают график сна в праздничные дни. По словам терапевта, чем больше он отличается от будней, тем труднее будет возвращаться к рабочему режиму. Поэтому ложиться и вставать поздно можно только в первые несколько праздничных дней, затем постепенно нужно нормализовать сон.



Надежда Чернышова врач-терапевт За пять дней до начала рабочей недели стоит раньше ложиться и вставать, чтобы к рабочему дню войти в обычный режим. Если до этого мы отходили ко сну, допустим, в 23 часа и просыпались в 7, то такого графика желательно добиться за день–два до начала рабочей недели.

Ранее россиянам посоветовали не садиться за праздничный стол голодными, поскольку это может привести к перееданию. Большое количество съеденной пищи может привести к набору веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, во время застолья нужно обязательно пить воду. Она уменьшает интоксикацию и позволяет не допустить обезвоживания.

