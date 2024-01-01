В Белоруссии рассказали о хамелеоне Жорике, который живет у Лукашенко

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

У президента Белоруссии Александра Лукашенко дома проживают хамелеон Жорик и шпиц Умка. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул первого".

"Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик – хамелеон Жорик!", – отмечается в сообщении.

До этого Дмитрий Медведев рассказал, что назвал щенка пятнистого алабая, которого подарил ему президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Айком. Он опубликовал видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Московской области.

Любовью к животным также известен и Владимир Путин. Например, в октябре 2017 года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес российскому президенту на день рождения необычный подарок – щенка породы алабай по кличке Верный.

А в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами подарил щенка акита-ину по имени Юмэ. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил своему российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Путин подписал закон о запрете самовыгула животных