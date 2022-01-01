В новогоднюю ночь в Москве родились 45 детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января родились 45 детей. В новогоднюю ночь на свет появились 24 девочки и 21 мальчик, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В перинатальном центре городской клинической больницы №24 мальчик появился на свет за несколько секунд до боя курантов. А первый москвич в 2022 году родился в перинатальном центре при городской клинической больнице имени Юдина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после рождения ребенка родители получают в подарок набор "Наше сокровище". Вместо набора можно выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей. Москвичи могут подать онлайн-заявление на портале mos.ru, а родители из других городов – обратиться в центр госуслуг.

Главный акушер-гинеколог Москвы, заведующий перинатальным центром ГКБ №24 Антон Оленев рассказал, что в новогодние праздники в столичных роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их новорожденным детям.

"Конечно, наши врачи, акушерки, медицинские сестры стараются сделать все, чтобы появление на свет малыша проходило в максимально комфортной и дружелюбной обстановке", – приводятся в материале слова Оленева.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице завершен процесс подключения городских родильных домов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

По ее словам, теперь вся информация о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях и назначениях стала доступна врачам в соответствующих медицинских учреждениях.

