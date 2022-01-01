Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:43

В новогоднюю ночь в Москве родились 45 детей

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января родились 45 детей. В новогоднюю ночь на свет появились 24 девочки и 21 мальчик, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В перинатальном центре городской клинической больницы №24 мальчик появился на свет за несколько секунд до боя курантов. А первый москвич в 2022 году родился в перинатальном центре при городской клинической больнице имени Юдина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после рождения ребенка родители получают в подарок набор "Наше сокровище". Вместо набора можно выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей. Москвичи могут подать онлайн-заявление на портале mos.ru, а родители из других городов – обратиться в центр госуслуг.

Главный акушер-гинеколог Москвы, заведующий перинатальным центром ГКБ №24 Антон Оленев рассказал, что в новогодние праздники в столичных роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их новорожденным детям.

"Конечно, наши врачи, акушерки, медицинские сестры стараются сделать все, чтобы появление на свет малыша проходило в максимально комфортной и дружелюбной обстановке", – приводятся в материале слова Оленева.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице завершен процесс подключения городских родильных домов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

По ее словам, теперь вся информация о результатах обследований, анализов, течении беременности, возможных осложнениях и назначениях стала доступна врачам в соответствующих медицинских учреждениях.

Все столичное роддома и перинатальные центры подключили к ЕМИАС

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать