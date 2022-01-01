За сутки в России выявили 19 751 случай заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За прошедшие сутки в России выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. В 1 843 (9,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 472 случая, на Санкт-Петербург – 1 534, на Московскую область – 1 271. В Свердловской области выявили 499 случаев, в Краснодарском крае 496, в Челябинской области – 475, в Иркутской области – 450, в Пермском крае – 428, в Красноярском крае – 415, в Алтайском крае – 404, в Приморском крае – 392, в Ростовской области – 378, в Ленинградской области – 344, в Хабаровском крае – 339, в Новосибирской области – 322.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 10 519 733 случая заражения COVID-19. Наименьший темп прироста отмечается в Республиках Калмыкия и Тыва (по 0,04%), Костромской области (0,06%) и Чукотском автономном округе 0,07%.

От последствий коронавируса за последние сутки скончались 847 человек. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 309 707 россиян. За минувшие 24 часа выздоровели 33 144 человека, за весь период – 9 497 063.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина от коронавируса "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года.