За сутки в России выявили 19 751 случай заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За прошедшие сутки в России выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. В 1 843 (9,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.
На Москву пришлось 2 472 случая, на Санкт-Петербург – 1 534, на Московскую область – 1 271. В Свердловской области выявили 499 случаев, в Краснодарском крае 496, в Челябинской области – 475, в Иркутской области – 450, в Пермском крае – 428, в Красноярском крае – 415, в Алтайском крае – 404, в Приморском крае – 392, в Ростовской области – 378, в Ленинградской области – 344, в Хабаровском крае – 339, в Новосибирской области – 322.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 10 519 733 случая заражения COVID-19. Наименьший темп прироста отмечается в Республиках Калмыкия и Тыва (по 0,04%), Костромской области (0,06%) и Чукотском автономном округе 0,07%.
От последствий коронавируса за последние сутки скончались 847 человек. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 309 707 россиян. За минувшие 24 часа выздоровели 33 144 человека, за весь период – 9 497 063.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина от коронавируса "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года.
В Минздраве сообщили о готовности системы здравоохранения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: