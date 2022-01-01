В Японии в 2023 году могут начать испытания вакцины от COVID, дающей пожизненный иммунитет

09:24
Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO
Специалисты из Токийского института медицинских наук работают над созданием вакцины от COVID-19, благодаря которой мог бы выработаться пожизненный иммунитет, клинические испытания препарата могут начаться в 2023 году, сообщает The Japan Times.
Уточняется, что ученые взяли за основу вакцину против оспы, созданную в 18 веке медиком Эдвардом Дженнером из Великобритании. В ней содержался безопасный для человека вирус коровьей оспы, и в результате она помогла человечеству побороть смертельную болезнь.
Идея японских специалистов заключается в том, чтобы сделать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус. Ученые считают, что подобный подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от инфекции.
Исследования на грызунах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, продемонстрировали достаточно хорошие уровни антител, и при этом они держались больше 20 месяцев, а все привитые мыши, которых спустя 20 месяцев инфицировали птичьим гриппом, смогли выжить.
"Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех", – пояснил профессор Митинори Кохара.
Кроме того, данный тип препарата для вакцинации, по словам специалиста, имеет небольшие побочные эффекты и не нуждается в определенных способах транспортировки и хранения.
Японский производитель медикаментов Nobelpharma, по предварительной информации, планирует провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года.
Ожидается, что в них будут участвовать 150–200 человек, в частности и те, кто переболел коронавирусом и кто сделал прививку.
Ранее сообщалось, что новая вакцина от коронавируса "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года.
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