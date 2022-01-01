Нулевая температура и мокрый снег ожидают москвичей 1 января

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В первый день 2022 года жителей столицы ждет облачная погода, мокрый снег и нулевая температура. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду в Москве будет определять теплый сектор циклона. А во второй половине дня также будет ощущаться прохождение холодного атмосферного фронта.

"Погода облачная, местами пройдет небольшой снег, в первой половине дня мокрый снег, во второй половине дня возможна гололедица", – отметил Леус.

Специалист добавил, что ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру составит 737 миллиметров ртутного столба.

Столбики термометров в столице покажут 0 градусов. По области ожидается от –2 до +2 градусов.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания мокрого снега.

Предупреждение по гололеду будет действовать до 12:00 2 января. При этом погодная опасность налипание мокрого снега сохранится до 21:00 субботы.

В свою очередь портал "Метеоновости" предупредил жителей столицы о неустойчивом атмосферном давлении, которое может вызывать у горожан ухудшение самочувствия. В частности, некоторые москвичи могут ощутить головные боли и скачки артериального давления.