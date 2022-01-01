Муниципальные власти в РФ с 1 января смогут создавать свою пожарную охрану

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Органы местного самоуправления муниципальных районов в РФ с нового года будут иметь право формировать местную пожарную охрану, сообщает РИА Новости.

Внесенные поправки в федеральный закон №69 "О пожарной безопасности" начнут действовать с 1 января.

Уточняется, что из документа следует, что к обязанностям органов местного самоуправления муниципальных районов теперь будет относится обеспечение основных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов, а также формирование муниципальной пожарной охраны.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России могут увеличить наказание за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой медицинской помощи. Сумма штрафа вырастет более чем в шесть раз – до 10 тысяч рублей.