Вход по QR-коду сделали в здании РАНХиГС

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В здании РАНХиГС предусмотрели возможность входа по специальному QR-коду. Студенты и преподаватели могут предъявлять его вместо пропуска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на образовательное учреждение.

"С 1 сентября студенты и преподаватели Президентской академии смогут заходить в здание не только по пропускам, но и с помощью QR-кода, который можно получить в личном кабинете. Кроме удобства, это позволит сократить очереди на КПП", – рассказали в вузе.

Такое нововведение поможет решить проблемы с регистрацией и контролем участников во время проведения мероприятий. Предполагается, что участникам будут отправлять ссылку с одноразовым QR-кодом.

Однако это не единственное новшество. На отдельных турникетах в здании РАНХиГС решили опробовать функцию Face ID. В эксперименте будут участвовать сотрудники вуза и студенты, которым исполнилось 18 лет. Для этого потребуется предварительная регистрация, а также согласие на обработку данных.

Ранее стало известно, что "Московскую электронную школу" до конца текущего года внедрят во всех столичных колледжах.

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