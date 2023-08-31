Аналитики назвали топ-10 новостроек столицы с лучшей образовательной инфраструктурой

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Аналитики сервиса "Домклик" ко Дню знаний изучили количество школ и детских садов рядом с новостройками столичного региона и составили рейтинги жилых комплексов Москвы и Подмосковья по доступности образовательных учреждений.

За основу исследования эксперты взяли местоположение ЖК и количество образовательных учреждений (без учета вузов) в радиусе 1 километра по состоянию на август 2023 года. Таким образом, по данным сервиса "Домклик", в Москве больше всего детских садов и школ находится возле ЖК Artisan в районе Арбат и ЖК Legacy в Раменках (по 52 объекта), а также Vesper Tverskaya на Тверской (50 объектов).

Инфографика: "Домклик"

В Московской области больше всего детских садов и школ находится возле ЖК "Ярославский" (68 объектов), Dom Smile и "Атлантис" (по 50). Все три новостройки находятся в Мытищах.

Инфографика: "Домклик"

Ранее сообщалось, что к 1 сентября в Москве откроется 27 новых школ и детских садов, а еще 22 здания построят до конца 2023 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего с 2011 года в городе возвели 575 новых образовательных учреждений.