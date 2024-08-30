Общественник Ветров предложил провести проверку школьных рюкзаков на безопасность

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил сделать рекомендации для школ и родителей о максимальных нагрузках и весе состава школьного рюкзака, а также провести проверку популярных портфелей на безопасность для детей. Его слова передает RT.

Как отметил общественник, для каждого родителя остро стоит вопрос о балансе между школьными требованиями, здравым смыслом и здоровьем ребенка.

"К примеру, полностью собранный школьный ранец для младшеклассника может весить несколько килограммов: учебники, принадлежности, тетради и канцелярия, сменка и спортивная форма буквально ложатся тяжким грузом на маленькие детские плечи", – сказал эксперт.

По его словам, такой перегруз способен оказать негативное влияние на детский организм. В связи с этим он призвал главу Минздрава Михаила Мурашко оценить целесообразность выпуска рекомендаций о весе школьного ранца и провести аудит рюкзаков на российском рынке.

Кроме того, Ветров предложить внедрить маркирование оптимальных школьных рюкзаков знаком качества и соответствия.

Между тем через месяц в РФ могут утвердить новый стандарт на школьную форму. Он будет ориентирован на повседневную и торжественную одежду для школьников. При этом обувь и спортивные вещи не входят в контур документа. Требования к форме могут быть стандартными и повышенными.

