В Роспотребнадзоре заявили о готовности всех школ в РФ к 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российские школы готовы к приему детей 1 сентября, в них сформировали безопасные условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Галину Яновскую.

"Субъектами проведена очень большая работа по подготовке к новому учебному году – была закуплена ученическая мебель, обновлено оборудование на пищеблоках в ряде школ и другие мероприятия были проведены", – подчеркнула она.

По словам представительницы Роспотребнадзора, существуют правила, в которых содержатся требования к питанию обучающихся. В них указаны и запрещенные продукты – сладкая газировка, чипсы, продукты непромышленного домашнего изготовления, колбасные изделия, уточнила она. Яновская отметила, что оптимальная температура в классах должна быть на уровне 22–23 градусов.

В частности, есть правила по использованию электронных учебников. К ним относится запрет на мобильный телефон для изучения из-за маленького экрана, добавила она.

Ранее замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук сообщила, что в школах Москвы увеличилась доля выпускников, набравших максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Наиболее заметно доля стобалльников увеличилась по физике – в 7 раз.

В российские школы вернут серебряные медали