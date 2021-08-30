Бочкарев: почти 27 тыс новых мест появилось в школах ТиНАО за девять лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За девять лет в школах ТиНАО количество мест достигло почти 27 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На момент присоединения к столице новых территорий в ТиНАО функционировало 95 объектов образования: 56 детских садов и 39 школ на 10 тысяч мест и 23 тысячи мест соответственно. К сентябрю 2021 года количество построенных объектов образования приблизится к 100: 66 садиков на 14,3 тысячи мест и 32 школы на 26,7 тысячи мест", – отметил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Сергей Собянин ранее поставил задачу построить в округе к сентябрю 2021 года 24 объекта образования: по 12 школ и детских садов. Пока завершено строительство 11 детских садов и 5 школ, однако в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 7 образовательных учреждений.

Между тем депутат Госдумы Дмитрий Саблин отметил, что строительство социальных объектов в ТиНАО находится на контроле рабочей группы "Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры", благодаря усилиям которой удалось ускорить строительство 20 из них.

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 в поселке Коммунарка. Оно рассчитано на 1,1 тысячи мест и оснащено актовым и спортивными залами, лабораториями, а также медиаклассами.

В школу уже зачислено 500 человек. Первых учеников там примут 1 сентября.

