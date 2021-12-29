В Госдуме попросили Минпросвещения продлить школьные каникулы до 16 января

19:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В Госдуме предложили продлить школьные каникулы на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". С такой просьбой к министру просвещения Сергею Кравцову обратилась первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю – до 16 января 2022 года включительно", – цитирует письмо Лантратовой "Интерфакс".
Компенсировать отставание в учебном плане, которое возникнет после каникул, парламентарий предложила за счет других дней на усмотрение Минпросвещения России.
В качестве аргумента в подтверждение своих слов Лантратова обратила внимание на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая допустила ухудшение эпидобстановки в стране после новогодних праздников из-за "Омикрона".
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не проводить детские новогодние мероприятия в торговых и выставочных центрах. При этом проведение утренников в образовательных учреждениях допускается при соблюдении трех условий. Так, нельзя, чтобы в одном помещении находились сразу несколько групп детей, между мероприятиями необходимо проводить дезинфекцию помещения, а все присутствующие родители должны быть привиты от COVID-19.
Попова допустила, что "Омикрон"-штамм вытеснит "Дельту"
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