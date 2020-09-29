Запись на экзамены 2021 года открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация на экзамены 2021 года открылась для столичных школьников на сайте mos.ru, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане могут подать заявление на участие в государственной итоговой аттестации для 9- и 11-классников. Также в регистрационный перечень входят итоговое сочинение и итоговое собеседование по русскому языку.

Замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин сообщил, что 11-классники могут подать заявление на государственную итоговую аттестацию до 1 февраля. 9-классникам аналогичная функция будет доступна до 1 марта.

"Подать заявление можно с любого устройства при возможности подключения к интернету и наличии личного кабинета на портале", – рассказал Постульгин.

Соответствующая услуга находится в каталоге на портале mos.ru в разделе "Образование". Школьники старше 14 лет могут подавать заявление самостоятельно. Если же ученик не достиг 14-летнего возраста, то документы оформляют его родители или иные законные представители.

В заявление можно внести изменения не позднее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования. Также его можно отозвать.

В 2021 году экзамены планируют организовать в досрочный, основной и дополнительный периоды. Сообщается, что изменения в ЕГЭ не имеют принципиального характера. По некоторым предметам поменяли модели отдельных заданий, а время написания экзамена по биологии увеличили на 30 минут. Кроме того, ЕГЭ по информатике проведут в компьютерной форме. Также некоторые изменения претерпел и ОГЭ.

Для получения аттестата 9-классники должны сдать два обязательных предмета и два предмета по выбору. Для допуска к экзаменам им необходимо пройти итоговое собеседование, нацеленное на проверку навыков спонтанной речи. Оно оценивается по зачетной системе.

Что касается 11-классников, то они для получения аттестата должны сдать ГИА-11 по русскому языку или математике. Остальные предметы ученики выбирают для поступления в вуз.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор планирует рассмотреть все инициативы, поступившие по итогам ЕГЭ-2020. Например, ведомство изучит идею, в рамках которой предлагается проводить экзамен только среди тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения.