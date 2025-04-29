29 апреля, 10:01Транспорт
Руководители организаций транспорта Москвы повысят квалификацию по новой программе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве открылась новая программа повышения квалификации "Мини-МТА. Поддержка изменений в транспортной отрасли" для руководителей организаций столичного транспорта. В первом потоке примут участие 90 управленцев, передает портал мэра и правительства Москвы.
Участники программы в течение полугода будут работать над проектами, изучать ключевые цели и задачи комплекса, а также расширять сеть профессиональных контактов. Опытом поделятся руководители московского транспорта и эксперты отрасли.
Как отметила руководитель программы развития ключевых сотрудников московского транспорта Анна Иванова, в условиях быстрого развития столицы важно, чтобы руководители организаций могли поддерживать изменения на всех уровнях.
"Мини-МТА" – это логичное продолжение и усиление основной программы подготовки руководителей "Управление в транспортной отрасли", которую между собой мы называем МТА. Она уже три года успешно готовит руководителей высшего звена для московского транспорта", – пояснила Иванова.
В программе есть аудиторные занятия, самостоятельная и проектная работа. Кроме того, запланированы визиты в организации московского транспорта. Спикерами и менторами также станут выпускники "МТА. Управление в транспортной отрасли".
В этом году обучение впервые проходят руководители транспортной отрасли из других городов, таких как Новосибирск, Тольятти, Мурманск, Нижний Новгород и Воронеж. При этом прямо во время обучения проектные команды будут создавать сервисы для пассажиров.
Начальник управления кадровых сервисов правительства Москвы Павел Малыхин подчеркнул, что с каждым годом программа становится все более востребованной. Она сфокусирована на практических навыках.
"Мы готовим новое поколение руководителей, хорошо разбирающихся в специфике транспортной системы, способных оперативно реагировать на вызовы и внедрять современные сервисы, ориентированные на потребности жителей", – добавил Малыхин.
Ранее также стартовал прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров". В рамках мероприятия будут определены наиболее квалифицированные управленцы России. В этом году в официальном рейтинге будет учитываться 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений.
Критерии оценки будут включать деловую репутацию, вклад в развитие компании, а также ряд других специфических показателей.