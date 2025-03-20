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Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров". В рамках мероприятия будут определены наиболее квалифицированные управленцы России, которые являются лидерами в своих сферах деятельности и функциональных областях. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

Пресс-конференция, посвященная началу приема заявок, состоялась в четверг, 20 марта, на площадке ММПЦ "Россия сегодня". На ней стало известно, что в этом году в официальном рейтинге будет учитываться 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений, а прием заявок продлится до 15 июня.

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, рейтинг дает возможность оценить успехи лучших управленцев страны и понять, какие тенденции и методы становятся актуальными в условиях быстро меняющегося рынка.

"Каждый из менеджеров, чьи имена ежегодно публикуются на страницах "ТОП-1000" – это не просто профессионалы, но и настоящие лидеры, готовые брать на себя ответственность за результаты своих команд, организаций, за будущее российской экономики", – добавил он.

В основе методологии рейтинга лежит принцип "лучшие выбирают лучших". Участники этого года и лауреаты прошлых лет оценят достижения своих коллег в различных функциональных областях. Критерии оценки будут включать деловую репутацию, вклад в развитие компании, а также ряд других специфических показателей. Решение о том, кто станет лауреатом, будет приниматься деловым сообществом.

В ходе прошедшей пресс-конференции приглашенные эксперты обсудили ключевые аспекты современного лидерства. Они ответили на вопросы о том, как мотивировать команды на поиск нестандартных инновационных решений, а также как эффективно превращать вызовы и препятствия в новые возможности для бизнеса.

"Мы сегодня живем в динамично меняющемся мире, и компаниям, нацеленным на успех, необходимо быстро адаптироваться к любым новшествам и инновациям", – рассказала гендиректор медиахолдинга "Русская медиагруппа" Любовь Маляревская.

Однако она указала на сложность изменений, которые, ко всему прочему, могут вызвать стресс и страх. В таком контексте задача ответственного человекоцентричного бизнеса состоит в создании условий для внедрения инноваций, минимизировав при этом стресс для команды.

В свою очередь, директор по персоналу АО "Гринатом" Наталья Пичугина отметила, что компания уделяет особое внимание развитию талантов и навыков сотрудников, так как это важно для технологической независимости и успешной реализации проектов.

"Наша образовательная экосистема основана на доступном обучении, разнообразии форматов и партнерстве с вузами и диджитал-центрами. Каждый сотрудник компании имеет круглосуточный доступ к новым знаниям и возможность реализовать свой потенциал", – подчеркнула она.

Также компания создает условия для реализации инновационных идей и формирует специалистов для продвижения инноваций и решения сложных задач. Это обеспечивают технологическое лидерство и будущее отрасли, добавила Пичугина.

Ранее Москва вновь заняла первое место в рейтинге качества жизни регионов, обогнав Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Москва показала наивысшую удовлетворенность прогулками по городу и поездками на общественном транспорте.

По результатам рейтинга за прошлый год 47 регионов улучшили показатели качества жизни, а в среднем по стране выросли 67% индикаторов.