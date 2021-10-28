Власти Москвы не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве не планируют массовый перевод школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил замруководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Молев подчеркнул, что для очного образования предприняты все возможные усилия. Такой же сценарий, отметил замруководителя департамента, был отработан в прошлом учебном году. Он акцентировал внимание на вопросах, связанных с минимизацией дополнительных контактов и безопасностью пространств с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

"Но и очень важным достижением этого периода является, конечно же, то, что благодаря существующей российской вакцине мы вакцинировали подавляющее большинство наших учителей", – цитирует Молева РИА Новости.

Молев отметил, что численность заболевших коронавирусом учителей в этом и прошлом годах "разительно отличается", что дает уверенность в минимизации рисков.

Ранее в Минпросвещения заявили, что ситуация с COVID-19 в школах РФ остается стабильной. По состоянию на 25 октября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, было минимально – 0,13%. Из-за распространения COVID-19 карантинные меры сохранялись в 50 школах 21 региона.

