Власти Москвы не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

17:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве не планируют массовый перевод школьников на дистанционное обучение. Об этом заявил замруководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
Молев подчеркнул, что для очного образования предприняты все возможные усилия. Такой же сценарий, отметил замруководителя департамента, был отработан в прошлом учебном году. Он акцентировал внимание на вопросах, связанных с минимизацией дополнительных контактов и безопасностью пространств с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
"Но и очень важным достижением этого периода является, конечно же, то, что благодаря существующей российской вакцине мы вакцинировали подавляющее большинство наших учителей", – цитирует Молева РИА Новости.
Молев отметил, что численность заболевших коронавирусом учителей в этом и прошлом годах "разительно отличается", что дает уверенность в минимизации рисков.
Ранее в Минпросвещения заявили, что ситуация с COVID-19 в школах РФ остается стабильной. По состоянию на 25 октября количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, было минимально – 0,13%. Из-за распространения COVID-19 карантинные меры сохранялись в 50 школах 21 региона.
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