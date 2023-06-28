МГУ сохранил место в топ-100 лучших университетов мира по версии QS

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) сохранил за собой место в топ-100 рейтинга лучших университетов мира седьмой год подряд. Рейтинг QS World University Rankings 2024 подготовлен и опубликован на сайте британской компании Quacquarelli Symonds.

В новом рейтинге МГУ находится на 87-й строке с общим баллом 62. В 2022 году этот вуз занимал 75-е место. Кроме того, МГУ оказался единственным высшим учебным заведением из России, расположенным в первом сотне рейтинга.

Следующий российский вуз – Санкт-Петербургский государственный университет – находится на 315-м месте.

Также в первую десятку российских вузов вошли Московский государственный технический университет имени Баумана – 319-е место, Российский университет дружбы народов расположился на 342-м месте, Казанский федеральный университет – на 396-м, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" – на 399-м, Московский физико-технический институт находится на 415-м месте, Томский государственный университет – на 418-м и Новосибирский государственный университет – на 421-м.

Всего в рейтинг QS World University Rankings 2024 вошли 48 вузов РФ.

Ранее сообщалось, что в 2023 году 55 российских вузов вошли в международный рейтинг QS.

В топ-100 рейтингов QS by Subject 2023 университеты России были включены 69 раз. Лидерами стали – МГУ, который вошел в 21 рейтинг, ВШЭ – 11 рейтингов и РУДН – 7 рейтингов.