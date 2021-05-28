Психолог рассказал, как снизить стресс на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снизить тревожность в период ЕГЭ можно с помощью специальных упражнений на концентрацию, рассказал педагог-психолог городского психолого-педагогического центра столицы Николай Дементьев.

По его словам, можно попробовать разные психологические упражнения на концентрацию. К примеру, зафиксировать внимание на определенном предмете.

"Постарайтесь удерживать это внимание в течение одной-двух минут, не отвлекаясь на внешние раздражители и другие мысли. Этот прием можно использовать и на самом экзамене, чтобы перезагрузить мысли и отвлечься от тревоги", – приводит слова Дементьева Агентство "Москва".

Специалист добавил, что повысить концентрацию поможет также счет предметов.

"Посчитайте любые окружающие вас предметы или элементы: сколько парт в аудитории? Сколько учеников пришли в рубашках? Сколько клеточек в первом листе экзаменационного бланка? Считая, мозг концентрируется на процессе, у него остается меньше времени и ресурсов на тревогу", – рассказал специалист.

Он также напомнил, что важно правильно питаться, спать и проводить время на свежем воздухе.

Дементьев добавил, что при сильном стрессе, который мешает выполнению заданий, нужно обратиться к специалисту.

В Рособрнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. На случай если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями. Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.