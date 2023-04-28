В Минпросвещения РФ порекомендовали провести последние звонки 23–24 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил организовать последние звонки в школах в этом году 23–24 мая, а выпускные – 23–24 июня . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам министра, мероприятия будут проходить в очном режиме, все коронавирусные ограничения были сняты.

"Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Главное – не волноваться, и все получится!" – подчеркнул Кравцов.

До этого сообщалось, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года по 15 предметам. В Рособрнадзоре добавили, что на портале ФИПИ также есть раздел "Навигатор подготовки", где школьники смогут ознакомиться с рекомендациями по самостоятельной подготовке к экзаменам.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что завершение подготовки и дальнейшая апробация новых учебников по истории запланированы на 1 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что новые учебники объединят в себе всеобщую и российскую историю.

В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделом об СВО