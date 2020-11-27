В Роспотребнадзоре предложили продлить меры из-за COVID-19 в школах до 2022 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В образовательных учреждениях меры профилактики коронавируса могут действовать до 2022 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в настоящее время действие санитарных правил распространяется до 1 января 2021 года. Требования действуют в детских садах, школах, детских оздоровительных лагерях, учреждениях дополнительного образования и игровых комнатах в торговых центрах. Они обеспечивают безопасное функционирование данных организаций.

В частности, обязательной должна быть термометрия как для взрослых, так и для детей. Показатели при этом стоит заносить в журнал. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в данных учреждениях и разобщать детей из разных групп, классов и отрядов. Кроме того, человек с признаками ОРВИ должен быть изолирован.

Ранее стало известно, что в Москве не планируют переводить учащихся 1–5-х классов на дистанционное обучение.

До этого власти Москвы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах до 6 декабря. Данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения коронавируса.

